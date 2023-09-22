والي شمال كردفان يخاطب الورشة التقييمية والتقويمية لحج العام 1444 هـ

خاطب الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي شمال كردفان بقاعة محليه شيكان بمدينة الأبيض صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للورشة التقييمية والتقويمية لحج العام 1444 الهجري تحت شعار (معا نحو تجويد خدمة ضيوف الرحمن) بحضور الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا للحج وعدد من القيادات التنفيذية بالولاية.
وقال الوالي ان هذه الورشة تعد من الورش المهمة وتناقش شعيرة مهمة من اركان الإسلام، دعيا الى أهمية تحقيق أهداف الورشة وذلك من أجل تجويد الأداء والسمو به لعظمة هذه الشعيرة، واشاد بالأداء لبعثة الولاية لحج العام 1444 هجرية.
وشدد على أهمية التنسيق وتكامل الادوار بين كافة الاجهزه الولائية والاتحادية لخدمة الحجاج.
من جهته أوضح الاستاذ الأمين الشايب الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا لحج العام 1444 هجرية أوضح ان حج عام 1444 جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية، مضيفا ان الورشة يعول عليها كثيرا في الفترة القادمة.
إلى ذلك استعرض الاستاذ عبد الرحمن موسى عبد المجيد أمين أمانة الحج والعمرة الجهود الإدارية التي بذلتها أمانة الحج والعمرة للترتيبات المبكرة لحج العام 1444 والتي بدأت بالقوافل الإرشادية الدعوية بكل محليات الولاية.
وقال ان الإدارة استطاعت تجاوز التحديات بفضل التعاون الكبير من قبل حكومة الولاية واهتمامها بأمر الحج خاصة إكمال اجراءات الحجاج، وتقدم بشكره وتقديره لحكومة الولاية ولكل شركاء الحج الذين ساهموا في إنجاح موسم حج العام 1444 هجرية، واكد عبدالرحمن ان الهدف من الورشة هو تعزيز الإيجابيات وتقويم السلبيات لتجويد الأداء في المستقبل.
سونا
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