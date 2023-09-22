نهر النيل: لجنة دعم وإسناد مصابي الكرامة تعقد إجتماعها الدوري

عقدت لجنة دعم وإسناد مصابي العمليات القتالية من القوات النظامية إجتماعها الدوري الرابع بقاعة دار الشرطة عطبرة اليوم برئاسة العميد شرطة طارق عبد المجيد مدير قوات الجمارك بالولاية رئيس اللجنة بحضور العميد شرطة عماد صلاح الدين مدير مرور الولاية والعقيد شرطة عبدالله سليمان مدير قوات الدفاع المدني بالولاية والعقيد شرطة الزين حسن أحمد مدير إدارة التوجيه والخدمات وبقية الأعضاء. وناقش الإجتماع مقترحات تهدف الى إستقطاب وحشد الدعم والسند للمصابين من مختلف فئات المجتمع تقديرا لتضحياتهم وخرج الإجتماع بعدة قرارات تصب في ذات الإتجاه. إلى ذلك تفقد أعضاء اللجنة المصابين بمستشفي الشرطة عطبرة ووقفوا على مراحلهم العلاجية ورصدوا إحتياجاتهم بالتركيز على الحالات الحرجة والطارئة. سونا

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