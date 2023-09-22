قال مستشار رئيس الوزراء السوداني السابق أمجد فريد: ديكتاتورية “الكيزان” ليست مبرراً لفاشية الدعم السريع وانتهاكات الجيش ليست مبرراً لجرائم الدعم السريع. وأضاف أمجد بأن قحت الحالية ليست هي نفسها الحرية والتغيير التي قادت ثورة ديسمبر.

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