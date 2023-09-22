بالصور.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وجذابة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وأطلت خلال حضورها المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ببلوزة باللونين الأبيض والأزرق مزودة بأكمام مع بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين. ونسقت مع إطلالتها إكسسورات مكونة من أسورة وحلق خاتم ونظارة شمس باللون الأسود. مصراوي

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