ضمك يعطل قطار الهلال السعودي بالتعادل

فرض ضمك، نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه الهلال، يوم الخميس، في الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال تقدم مبكرا عن طريق لاعبه البرازيلي مالكوم في الدقيقة التاسعة، وتعادل نيكولاي ستانسيو لصالح ضمك في الدقيقة 68.ورفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في صدارة البطولة، مقابل 4 نقاط في جعبة ضمك في المرتبة 15.
كووورة
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