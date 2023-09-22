وزير المالية يلتقي بنيويورك بالمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد بالسيد إبراهيم عبد الله الدرديري المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والسيدة منال فواني، والسيد فادي ابي مني، والوزير المفوض أبوزيد شمس الدين والسيد سليمان والسكرتير الثاني بالبعثة على هامش زيارة الوزير إلى نيويورك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 بمباني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك.

قدم وزير المالية تنوير عن الوضع في السودان بعد الحرب وأهمية دعم المنظمة للسودان في المجالات الخدمية الصحية، لاسيما في مجال الأدوية المنقذة للحياة وتأمين المواد الغذائية والتعليم والبنى التحتية ومحطات المياه ومحطات توليد الكهرباء حيث أثرت على النزوح.

وأشار سيادته إلى ضعف الدعم المقدم للسودان حاليآ مع التحديات التي يواجهها السودان وأشار إلى الموارد التي خصصها البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة والتعليم والصحة والتي تم إيقافها بعد التحولات السياسية.

وعدد الوزير المعوقات التي تعترض قطاع التعليم لا سيما تعليم البنات في الريف وذلك في المرحلة العليا وأشار سيادته إلى مشروع الأمن الغذائي الذي وضع السودان لبنته في مؤتمر القمة العربي بالجزائر لكن شاءت الظروف باندلاع الحرب.