رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس الإتحاد الإفريقي

إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بنيويورك على هامش مشاركته في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس جمهورية جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني. وأطلع رئيس مجلس السيادة رئيس الاتحاد الافريقي على الاوضاع في السودان علي ضوء تمرد مليشيا الدعم السريع علي الدولة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها في حق الشعب السوداني وإستهدافها للمدنيين. سونا

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