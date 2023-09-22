صحة سنار تقوم بزيارة تقييمية لخمس مراكز صحية تمهيداً لتسليمها لمنظمة الهيئة الطبية

ولاية سنار نفذت وزارة الصحة بولاية سنار زيارة تقييمية لعدد (٥) مراكز صحية بمحليتي سنجة والسوكي ووقفت على سير العمل بها تمهيدا لتسليمهاً لمنظمة الهيئة الطبية لتقدم من خلالها خدمات طبية مجانية. وثمنت الاستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة جهود المنظمة في تقديم الخدمات وتعاونها مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية من اجل تقديم الخدمة للمواطن. من جهتها أوضحت مدير المراكز والوحدات الصحية الأستاذة رشيدة الامين ان المراكز تشمل مركز صحي الشهداء ومركز صحي المرفع بمحلية سنجه ومركز صحي دونتاي ومركز صحي الشهيد انور ود اللواء ومركز صحي قلاديمه بمحلية السوكي مؤكدة جاهزية هذه المراكز لتقديم الخدمة. فيما رحب مديرة الخدمات الصحية بمحلية سنجة هدى عبد الرحمن ومديرة الخدمات الصحية بمحلية السوكي اماني مولود بخطوة منظمة الهيئه الطبيه، مؤكدتين التعاون التام من أجل التيسير وتقديم الخدمة للمواطن خاصة في الظروف والاوضاع التي تعيشها البلاد الآن. كما ثمنت مدير المنظمات غزية مصطفى عيسى جهود المنظمة وإستجابتها للتدخل بمحليتي سنجة والسوكي مؤكدة ان إدارة المنظمات ستعمل على معالجة كل التحديات التي تواجه المنظمة. واشاد ممثل مفوضية العون الإنساني بجهود منظمة الهيئه الطبيه ووزارة الصحه داعيا لتنسيق الجهود لتصب في مصلحة المواطن. سونا

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