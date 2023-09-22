المرور السريع بولاية النيل الأزرق يشرع فى تفعيل عمليات إجراءات السلامة للبصات السفرية المغادرة

فى إطار جهودها الرامية لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية لمستخدمى الطريق وتحقيق الأمن المروري على جميع طرق المرور السريع والمحافظة على الأرواح والممتلكات شرعت شرطة المرور السريع بولاية النيل الأزرق في تفعيل عمليات اجراءات السلامة المرورية للبصات المغادرة من الولاية. وتأتي هذة الخطوة لتفعيل دورها الرقابي لسلامة المسافرين وفقا لظروف وطبيعة الطريق مما يسهم ايجابا فى خفض الحوادث المرورية اضافة الى تقديم خدمات بكفاءة وجودة لشركاء الطريق. وتفيد متابعات (للمكتب الصحفي للشرطة) ان اجراءات السلامة المرورية شملت مراجعة جميع الاطارات والاشارات و طفاية الحريق وصندوق الاسعافات الأولية بجانب التاكد من ربط أحزمة الأمان ومراجعة الزجاج والتأكد من عمل المنشات لضمان السلامة المرورية والوقائية من الحوادث المرورية خاصة مع ظروف فصل الخريف ، داعيا سائقي البصات السفرية بالالتزام بالسرعة القانونية وعدم التخطي مع ضرورة اتباع ارشادات رجال المرور والعمل بالنظم واللوائح المرورية المنظمة لعملية السير بهدف تحقيق الانضباط والامن للجميع. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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