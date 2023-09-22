مكافحة التهريب البحر الأحمر تضبط مركبات تحمل وقود ومواد كيميائية خطرة

في إنجاز جديد وضمن خطتها الموضوعه بتكثيف الاطواف وإغلاق كافة المنافذ التي يستغلها ضعاف النفوس في الأضرار بصحة المواطنين والاخلال بالأمن والاقتصاد القومي ضبطت قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ستة مركبات خمسة منها كانت محملة بالوقود ومركبة محملة بمواد مواد كيمائية سامة مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وأوضح السيد مدير قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة/حسب الكريم ادم النور ثقته التامة في المكافحة المرابطة بكافة الحدود والمنافذ البرية والبحرية وأكد متابعتهم بدقة لكافة العمليات التي تتم واطواف التمشيط وتوفير كافة المعينات رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد.

من جانبه أبان مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة/مزمل علي عباس أن ما يجري في البلاد يعتبر استنفاراً وطنياً شاملاً جعل من الإدارة العامة لمكافحة التهريب شعلة من النشاط من أجل حماية أمن وصحة واقتصاد البلاد وأشار إلى أن المتابعة الدقيقة من قيادة الجمارك جعلت المهمة رغم صعوبتها تتم بكل عزيمة واصرار وأشار الى أن طواف ادارته هذه الأيام على إدارات مكافحة التهريب بالولايات المختلفة يأتي في إطار تفعيل العمل وتوفير المعينات ورفع الروح المعنوية للقوات من أجل عمل اكبر. مدير قوات التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة/خالد محمد صالح(النقر) اشاد بالقوة التي نفذت الضبطية من الضباط وضباط الصف والجنود حاثاً اياهم على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول بالوطن إلى بر الامان وأن مساندة القوات النظامية لبعضها البعض هو المطلوب لبناء سد منيع ضد كل من تسول له نفسها الاضرار بامن البلاد واقتصادها مجدداً وحرصهم التام في الحفاظ على كافة الحدود البرية من خطر التهريب والإضرار بالاقتصاد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان