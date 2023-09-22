منى زكي تغيب عن دراما رمضان 2024.. لهذا السبب

قررت الفنانة مني زكي الغياب عن المنافسة في دراما رمضان 2024،بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد.

حيث انها تعاقدت مؤخرا الفنانة مني زكي علي بطولة علي المشاركة في فيلم «لعب عيال» بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج طارق العريان، وتجسد مني زكي شخصية منظمة حفلات تعاني من استهزاء كريم عبدالعزيز بسبب طبيعة عملها ضمن أحداث العمل الذي يدور في إطار كوميدي رومانسي.

كما تشارك في فيلم «لسه حتة»بطولة أحمد حلمي، الذي عاد مرة أخرى للتحضير لأول عمل سينمائي يجمع بينه وبين زوجته، الفنانة منى زكي بعنوان «لسه حتة»، بعد توقف ظل لفترة، ومن المفترض بدأ تصوير العمل ديسمبر المقبل .

فيلم «لسه حتة» بطولة أحمد حلمي ومني زكي، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء، وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدت جميع أفراد العمل لبدأ التصوير نهائة العام الجاري، ويجسد فيه «حلمي» دور بلطجي يقوم بأعمال إجرامية بسبب عقدة نفسية من الطفولة.

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