شاهد بالفيديو.. رغم ظهوره المفاجئ.. طبيبة سودانية كانت تجري الاسعافات الأولية لقائد الدعم السريع لحظة دخوله مستشفى الساحة تشهد على وفاته وتفجر المفاجأت

لا تزال قصة وفاة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية رغم ظهوره المفاجئ في مقطع فيديو مساء الخميس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أجمع الكثير من المتابعين على وفاة حميدتي مع تأكيداتهم أن كل الفيديوهات التي تم نشرها له مفبركة عبر المونتاج وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبعد ساعات من ظهور فيديو قائد الدعم السريع قام نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مقطع لسيدة قيل أنها طبيبة تعمل بمستشفى الساحة بالخرطوم والذي دخله حميدتي بعد إصابته وفقاً لما ذكرت التقارير.

وبحسب المقطع الذي شاهده محرر موقع النيلين فقد أكدت الطبيبة أنها كانت شاهدة على وفاة حميدتي بعد أجرت له بنفسها الاسعافات الأولية بعد دخوله مستشفى الساحة.

وقالت الطبيبة في حديثها أن الأطباء أجمعوا عل استحالة بقاء قائد الدعم السريع على قيد الحياة بعد إصابته في السلسلة الفقرية سببت له الشلل الكامل.

كما ذكرت أن حميدتي تعرض لإصابة بالغة دعت الأطباء لبتر قدمه إضافة لإصابة مؤثرة في العين وأخرى في فخذ رجله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)