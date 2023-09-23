تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظى بتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين وذلك بعد ساعات من نشره وتداوله على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يغني لإبنته في يوم زفافها وفقاً لما أورد المتابعون. الأب تغنى لإبنته في ليلة فرحها برائعة الفنان الكبير الراحل محمد وردي (نور العين) وسط تفاعل الحاضرين, وأظهر الأب إمكانيات صوتية كبيرة أدهشت الحضور والمتابعين ليقوم أحد أقاربه بغمره بأموال النقطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بصوت جميل وبرائعة وردي.. أب سوداني يغني لإبنته في ليلة زفافها وأحد أقاربه يتفاعل معه ويغمره بأموال “النقطة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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