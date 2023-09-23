تصدر مقطع فيديو للفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي قائمة الفيديو الأكثر تداولاً ومشاهدة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في حفل بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. وتغنت الفنانة هدى عربي خلال الحفل بأغنيتها الشهيرة (سوي كدة لمن يسحروك) مع تمايلها واستعراضها في الرقص بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتمايل وتستعرض بجسمها وتقدم فاصل من الرقص المثير خلال حفل بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.