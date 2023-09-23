أنشأ دائرة حكومية لحسابه .. القبض على أخطر مجرم في مصر !

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر، وهو متخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.
وداهم قطاع الأمن العام وكرا لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية، والأختام الحكومية، وترويجها مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين، ومصادرة أدوات التزوير.
وكانت قد وردت معلومات لقوات الأمن حول قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات “لهما معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الوثائق الرسمية، مقابل مبلغ مالي، حيث كان يصفه البعض بأنه أنشأ دائرة حكومية لحسابه !
وحسب “أخبار اليوم” المصرية وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بإشراف العميد محمد علي رئيس مباحث الأحوال المدنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 55 خاتم لشعار الجمهورية “مقلدين” 13 كليشيه، 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات “مزورة ومعدة للتزوير”، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير.
أخبار اليوم – الإمارات اليوم
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