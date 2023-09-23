البرهان يطالب دول جوار السودان بالتوقف عن إرسال المرتزقة

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع وكالة رويترز دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع. في غضون ذلك كشف وزير الصحة السوداني المكلف أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايتي دارفور والخرطوم بعد اندلاع الاشتباكات في أبريل/ نيسان الماضي.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال البرهان إن “كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية”

وقال البرهان لوكالة رويترز -أمس الجمعة- إنه لم يطلب دعما عسكريا خلال جولة إقليمية قام بها في الأسابيع الأخيرة، مؤكدا أنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الذي أودى بحياة الآلاف وعمليات نزوح واسعة للمدنيين.

وأضاف أن الغرض من زياراته كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني “طلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونون في المستقبل خطرا على الدولة السودانية ودول الإقليم”.

ونفى البرهان -أمس الجمعة- الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها دعاية من منافسيه. وقال إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدودا، مما أعاق قدرتها على الرد.

وبلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو/حزيران. وقال البرهان إنه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة. وأضاف أن “القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة”.

الجزيرة نت