ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والسلاح بأسوان

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسوان، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

حيث أسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا “اتجار” في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام– كمية من مخدرالهيروين- كمية من مخدرالشابو) بحوزة (4 متهمين لـ “3 منهم معلومات جنائية”).

كما تم ضبط (3) قضايا سلاح ناري.. بإجمالى (3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ عدد (825) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

بوابة الأهرام