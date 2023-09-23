رونالدو: سأستمر حتى أشعر أنني انتهيت.. وأعتبر نفسي سعودياً

عبَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن سعادته بالفوز الصعب على حساب ضيفه الأهلي (4-3)، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وساهم الدون بشكل مؤثر في فوز فريقه، حيث سجل هدفين في الدقيقتين (4، 52)، فيما أحرز البرازيلي تاليسكا هدفين (17، 45+6).وقال كريستيانو بعد المباراة في تصريحات للناقل الرسمي: “لعِبنا اليوم مباراة جيدة. سعداء بهذه النتيجة. كنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا ورائعًا. لقد ساعدنا الجمهور اليوم”.وأضاف: “أنا أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لديَّ الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف”.

وتابع: “لم أنته بعد، لا زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت”.

وعند سؤاله عن اليوم الوطني السعودي، قال: “أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي. أحببت هذا البلد، والناس طيبون هنا”.

وختم: “كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، واللعبة في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك”.

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