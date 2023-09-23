عبَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن سعادته بالفوز الصعب على حساب ضيفه الأهلي (4-3)، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.
وساهم الدون بشكل مؤثر في فوز فريقه، حيث سجل هدفين في الدقيقتين (4، 52)، فيما أحرز البرازيلي تاليسكا هدفين (17، 45+6).وقال كريستيانو بعد المباراة في تصريحات للناقل الرسمي: “لعِبنا اليوم مباراة جيدة. سعداء بهذه النتيجة. كنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا ورائعًا. لقد ساعدنا الجمهور اليوم”.وأضاف: “أنا أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لديَّ الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف”.
وتابع: “لم أنته بعد، لا زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت”.
وعند سؤاله عن اليوم الوطني السعودي، قال: “أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي. أحببت هذا البلد، والناس طيبون هنا”.
وختم: “كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، واللعبة في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك”.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: سأستمر حتى أشعر أنني انتهيت.. وأعتبر نفسي سعودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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