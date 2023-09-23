رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة شفافة – شاهد الصور

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل. ونشرت رانيا يوسف الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وظهرت مرتدية فستانًا شفافًا باللون الأسود، حيث أثارت جراءة إطلالتها جدلا واسعا. يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد. المصري اليوم

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