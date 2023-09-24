شهد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد ومدير جهاز المخابرات العامة رئيس اللجنة العليا لتشييد دار فاقدي السند والايتام العميد أمن دكتور دفع الله الغالي وعدد من أعضاء اللجنة والقيادات والغرفة التجارية شهدوا اليوم إستئناف العمل في تشييد دار فاقدي السند والايتام بدنقلا.

وأكد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية في تصريح (لسونا) إهتمام الحكومة ورعايتها لشريحة فاقدي السند والايتام من واقع مسؤولياتها المجتمعية، وأشاد بجهود اللجنة العليا لتشييد الدار والادارة العامة للتنمية الاجتماعية وكافة الجهات التي تعمل وتساهم من أجل إكمال هذا الصرح.

من جانبه أكد مدير جهاز المخابرات العامة رئيس اللجنة العليا لتشييد دار فاقدي السند والايتام إستمرار جهود اللجنة وتعاونها مع كافة مؤسسات وقطاعات وفعاليات الولاية والخيرين وشركاء العمل الاجتماعي حتى يرى المشروع النور ويسهم في معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إستقطاب المزيد من الدعم لاكمال مراحل تشييد الدار.

بدورها أوضحت مدير الادارة العامة للتنمية الاجتماعية مقرر اللجنة العليا لتشييد الدار الاستاذة منال مكاوي إبراهيم أن مشروع دار فاقدي السند والايتام ظل حلما يراود الادارة العامة للتنمية الاجتماعية لفترات طويلة لكنه أصبح اليوم بفضل لله تعالي أولا ثم بجهود ودعم حكومة الولاية الشمالية واللجنة العليا والخيرين والمؤسسات المختلفة واقعا ملموسا.