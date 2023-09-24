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مانشستر سيتي يواصل التغريد خارج السرب في البريميرليج

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Asma Osman 0 تبليغ

واصل مانشستر سيتي إحكام قبضته على صدارة البريميرليج بانتصاره السادس على التوالي وهذه المرة على حساب ضيفه نوتنجهام فورست (2-0)، على ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الممتاز.

وأنهى حامل اللقب المباراة “إكلينيكيا” في غضون 7 دقائق وتحديدا الدقيقتين 7 و14، بهدفين سجلمهما فيل فودين، وماكينة الأهداف النرويجي إيرلينج هالاند على الترتيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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