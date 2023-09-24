مانشستر سيتي يواصل التغريد خارج السرب في البريميرليج

واصل مانشستر سيتي إحكام قبضته على صدارة البريميرليج بانتصاره السادس على التوالي وهذه المرة على حساب ضيفه نوتنجهام فورست (2-0)، على ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنهى حامل اللقب المباراة “إكلينيكيا” في غضون 7 دقائق وتحديدا الدقيقتين 7 و14، بهدفين سجلمهما فيل فودين، وماكينة الأهداف النرويجي إيرلينج هالاند على الترتيب.
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