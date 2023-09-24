استقرار الأوضاع الأمنية والصحية والغذائية بمراكز الإيواء بالجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة إستمعت اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بأمانة حكومة الولاية بمدني برئاسة الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة الوزير المكلف رئيس اللجنة لتقارير مفصلة حول أوضاع النازحين بالمراكز . وأكدت التقارير إستقرار الأوضاع الأمنية والصحية بمراكز الإيواء وكشفت التقارير عن إستقرار نسبي بعد توزيع كميات من المساعدات بواسطة برنامج الغذاء العالمي والمنظمات . من جانبه أعلن الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني أن الأسبوع الجاري سوف سيشهد توزيع أكثر من ألف سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري ستسهم في تقليل الفجوة الغذائية بالمعسكرات . وأكد رئيس اللجنة أن العمل الإداري الذي ظلت تطلع به اللجنة أسهم في إستقرار الأوضاع بمراكز الإيواء ولفت لتنفيذ عدد من البرامج الثقافية والإجتماعية والرياضية بالمراكز مشيراً للترتيبات الجارية لتنظيم حملة لإصحاح البيئة بمراكز الإيواء بمنطقة مارنجان حلة حسن وعووضة تشمل رش نظافة المستشفيات . وناشدت لجنة الإيواء بولاية الجزيرة المجتمع الدولي والخيرين لدعم مراكز الإيواء لتقليل الفجوة الغذائية. سونا

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