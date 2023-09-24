البعثة الاشرافية لمشروع تطوير الزراعة تقف على مشروعات الدندر الزراعية

استقبلت محلية الدندر اليوم وفد البعثة الإشرافية لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل (ايفاد) برئاسة الدكتور عبد اللطيف العجيمي والذي يضم وزارات الزراعة والغابات والثروة الحيوانية الاتحادية في اطار طوافها الميداني.

ووقفت البعثه الإشرافية على انشطة مشروعات محلية الدندر في مجالات الزراعة والغابات والجباريك والثروة الحيوانية والمزارع الإيضاحية والتسويق ومشروعات المرأة وذلك بقرية السميح بريفي شرق الدندر.

دكتور عبداللطيف العجيمي رئيس البعثه الاشرافيه لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل ايفاد، اشار إلى ان هذه الزيارة تأتي للوقوف على انشطة المشروع وذلك لتجويد الايجابيات وتفادي السلبيات وحل كافة العقبات التي تعترض سير العمل في المشروع.

وأكد ان المشروع احدث نقله نوعيه كبري خاصه في وسط المرأة الريفية وصغار المزارعين والاستفادة من اتباع التقانات الزراعية للارتفاع بالانتاج والإنتاجية وكيفية اتباع خطوات التخزين للمحاصيل الزراعية مما يسهل عملية التسويق واتباع طرق التخزين العلمية.

واشاد بالدور الذي قامت به مبادرة البنك الزراعي للتمويل الاصغر “ابسمي” في تسهيل عمليات التمويل المبكر بدون قيودات والذي انعكس ايجابا علي المرأة الريفيه وصغار المزارعين في الريف وتسهيل سبل كسب العيش داعيا المستفيدين من المشروع للحفاظ على مكتسبات المشروع لضمان استمرارية المشروع.

المهندس محمد بشير حولي منسق مشروع تطوير الزراعه والتسويق المتكامل بولايه سنار اكد ان المشروع احدث تحولات كبيرة في قري محليات الدندر وابوحجار والدالي والمزموم في مجال الزراعه والتسويق وبرامج حركة المجتمع خاصة وسط المراة في الانشطة والاستفادة من المنتوجات الزراعية وصناعه الاطعمة والمشغولات مما ساهم في زيادة دخل المرأة .