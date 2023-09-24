السودان يشارك في الجولة الثانية للمفاوضات الثلاثية المباشرة حول سد النهضة

شارك السودان في الجولة الثانية للمفاوضات الثلاثية المباشرة حول سد النهضة التي انطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

قاد وفد السودان في هذه الجولة من المفاوضات وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضوالبيت عبدالرحمن منصور الذي أكد في افتتاح هذه الجولة اهتمام السودان بهذه المفاوضات والتزامه بالتفاوض البناء بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى توقيع اتفاق حول سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السودان في هذه الفترة العصيبة.

وشدد سيادته في افتتاح الجولة على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر للوصول لحلول توافقية وعدم اتخاذ مواقف متشددة من الأطراف والبناء على التوافق الذي تم في معظم بنود الاتفاق حسب اعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة حول سد النهضة في العام ٢٠١٥، مع النظر إلى سد النهضة كمحفز للتعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الثلاثة.