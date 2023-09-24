إكتمال المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى برانكو بشرق الجزيرة

إطمأن الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة اليوم على جاهزية تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى برانكو التخصصي بمحلية شرق الجزيرة والتي شملت العيادات المحولة.

من جانبه جدد الدكتور عصمت مصطفي مستشار وزارة الصحة الإتحادية للطب العلاجي شكره وتقديره لولاية الجزيرة والتي تحملت أعباء المجال الصحي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

واشاد بالجهد الشعبي لأهالي منطقة برانكو في تكملة المرحلة الأولى من المستشفى، مبيناً أن وزارة الصحة الإتحادية تستهدف تطوير المستشفيات القريبة من مدني لتخفيف الضغط ووعد بإكمال التخصصات الأربعة الأساسية وتوطين التخصصات الدقيقة حتى تضطلع المستشفى بدورها كاملاً في تقديم الخدمة الطبية .

فيما أبان مدير عام وزارة الصحة أن إكتمال المرحلة التشغيلية الاولي للمستشفى تمثل إحدى دلالات القوة المجتمعية والشعبية بمنطقة برانكو وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشتمل علي العيادة المحولة وعيادات الإختصاصيين والعملية والمعمل والصيدلية مؤكداً أن المستشفى يعد إضافة حقيقية لإستقرار الخدمات الطبية مضيفاً أن النظام الصحي بالولاية ظل يتحمل أعباء كبيرة بفضل مجهودات الكوادر الطبية والتي صمدت وإلتزامت بتقديم أفضل خدمة طبية.