شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير منذر محمد يشن هجوماً قاسياً على الراقصة آية أفرو بسبب (بوش) السعودية

شن الناشط السوداني الشاب منذر محمد هجوماً قاسياً على مواطنته المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المعروفة آية أفرو.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عاد منذر للهجوم على أفرو بعد أيام من هجومه عليها بسبب رقصها بقميص النوم داخل غرفتها الخاصة في مقطع أثار ضجة واسعة وقتها.
هجوم الناشط على الراقصة هذه المرة سببه ظهورها الجديد في افتتاح مطعم بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض والذي حضره مئات السودانيين الذين احتشدوا لالتقاط صور مع المودل آية أفرو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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