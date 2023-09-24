فاجأت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو الجمهور السعودي وذلك بعد نزولها الشارع العام بإحدى أحياء العاصمة الرياض. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قصدت المودل السودانية مشاركة الشعب السعودي احتفالاته بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وحظيت أفرو التي أبهرت الجميع بالشارع العام باستقبالات حاشدة, حيث تم نقلها بسيارة مرسيدس فاخرة, وتجاوبت آية أفرو مع احتفال الشعب السعودي بتقديمها فاصل من الرقص على أنغام الأغاني الوطنية السعودية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط حفاوة واستقبالات حاشدة.. المودل السودانية آية أفرو ترقص وتبهر الشعب السعودي بعد نزولها للشارع العام للاحتفال مع أهل المملكة بالعيد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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