فجر محلل وإعلامي مصري معروف المفاجأت خلال إحدى حلقاته وشكك في ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأخير والذي أثار جدلاً واسعاً.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد المحلل حسن نجاح أن فيديو حميدتي تمت فبركته عبر عمليتي الدوبلاج والمونتاج.
وقال نجاح في حديثه الذي أرفق معه خطاب حميدتي أن الاحتمال الأرجح هو تركيب وجه اصطناعي لشخص آخر قام بتجسيد دور حميدتي.
وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن هذه الفكرة سبقهم عليها الممثل المصري صاحب برنامج المقالب الشهير رامز جلال الذي ظهر في أكثر من حلقة وهو يرتدي “ماسك” شخص آخر.
كما ذكر أن الأخطاء كانت واضحة في الفيديو خصوصاً في حركة الشفتين التي لم تكن متضابقة مع الحديث, إضافة للضوء النبعث من “رقبة” الشخص الذي جسد شخصية قائد الدعم السريع.
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محلل وإعلامي مصري معروف يفجر المفاجأت ويثبت بالأدلة والبراهين أن فيديو ظهور “حميدتي” مفبرك بالدوبلاج والمونتاج ولقطتين فقط كشفتا الفبركة الواضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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