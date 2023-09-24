الشرطة المجتمعية بولاية كسلا تنظم يوما علاجياً

نظمت ادارة الشرطة المجتمعية بمدينة حلفاالجديدة يوما علاجيا مجانيآ بموقع نقطة شرطة حي العمال غرب م (٤) وذلك ضمن المبادرات المجتمعية والأنشطة الصحية بحضور العقيد شرطة حمزه علي عباس مدير شرطة المحلية و قائد منطقة حلفا العسكرية. العقيدشرطة حمزه علي عباس مدير شرطة المحلية اشاد بالمبادرة والمجهودات التي بذلت لقيام البرنامج العلاجي الذي قدم خدمات طبية مجانية و ان هذه المبادرة تؤكد تلاحم الكوادر الطبية مع الاجهزة الامنية بجانب الاهتمام بالمرضي وتكامل الادوار في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر كل الجهود وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان اليوم العلاجي اشتمل علي معامل وكشف طبي وادوية مجانية واخصائي لامراض القلب والباطنية بجانب عيادة في عدد من التخصصات و ادوية مجانية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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