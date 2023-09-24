تجديد حبس المتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالجيزة

قرر قاضي المعارضات في الجيزة، تجديد حبس المتهمين بقتل إحدى السيدات بالجيزة، بغرض سرقتها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح جثة السيدة للوقوف علي أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من بلاغ من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز)، بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق مركبة “توك توك”، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها.. وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام “كرسى خشب” فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور باستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة “توك توك”، له معلومات جنائية – يقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات “تم ضبطهما”.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص “سيئى النية” – يقيمون بدائرة المركز) تم ضبطهم، وضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة فيتو