شاهد بالصور.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها: حب الذات ليس أنانية

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شاركت الفنانة نسرين طافش أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تألقت باختيار إطلالة خريفية صفراء.
ووجهت نسرين طافش رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام للمتابعين، قائلة: «حب الذات ليس أنانية بل عملية تنقية تسمح لنا بحب الآخرين».
ووضعت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الشروط حول إمكانية الزواج الثاني عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يملك إنستجرام.
ونشرت نسرين طافش صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وردت على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج الثاني.
وقالت نسرين طافش: يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستجرام.
وفي وقت سابق، تصدرت نسرين طافش المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف الشرقاوي.
صحيفة الأسبوع
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