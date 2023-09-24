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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد

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كوش نيوز 0 تبليغ

أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد 24 سبتمبر 2023م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
التحويل
200.31 جنيه للشراء.
201.83 جنيه للبيع.
النقد
200.31 جنيه للشراء.
201.83 جنيه للبيع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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