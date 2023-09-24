وزير الخارجية يبحث إحكام التنسيق بين السودان والأمم المتحدة

التقى السيد وزير الخارجية السفير علي الصادق علي، على هامش اجتماعات الدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة.

وتطرق اللقاء إلى زيادة وإحكام التنسيق بين حكومة السودان والأمم المتحدة، في الجهود الرامية إلى تنظيم العمل الإنساني وتوزيع الإغاثة على المناطق المتضررة من الحرب في السودان، وزيادة تقديم الدعم للقطاع الصحي، خاصةً المدن التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين.

الأمر الذي يُشكل ضغطاً على مؤسساتها الصحية والخدمية بصورة عامة، وبالتالي ضرورة العمل على ترتيب الأولويات في عملية توصيل الإغاثة، مع التأكيد على تعاون حكومة السودان في هذا الجانب، مع مراعاة الأعراف والقوانين المنظمة للعمل الإنساني.

سونا