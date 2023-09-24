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شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بأحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.
وبدت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، مزجت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا أنيقا وجذابا، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج ولون الروز في الشفاه.
وتعتمد “ياسمين صبري” على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى التجديد والتنويع، وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إطلالة رقيقة لـ ياسمين صبري في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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