النائب العام يستعرض انتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة

كشف السيد خليفة أحمد خليفة النائب العام جمهورية السودان في تعميم صحفي بأن لجنة جرائم الحرب والانتهاكات رصدت جرائم الحرب والإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة وتواصل أعمالها وتعمل علي إتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة في رصد ومتابعة الإنتهاكات التي تمارسها هذه القوات وعناصرها في كل ولايات السودان ، وتعمل من حين لآخر على نشر قوائم المتورطين من الجنود والضباط والمستشارين وكل الجهات الداعمة لها من ناشطين وسياسيين ، وستصدر القوائم تباعا حسب الأدلة والفيديوهات التي تتوفر للجنة.

َوتجدر الإشارة إلى أن السيد النائب العام كان قد شارك في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان مؤخرا حيث أدلى ببيان إستعرض فيه الإنتهاكات التي ظلت ترتكبها القوات المتمردة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإعتدائها علي المواطنين وسلب ممتلكاتهم وطردهم من منازلهم و إستخدامهم كدروع بشرية وكذلك تعطليها للمؤسسات الخدمية ودور العبادة وإحتلالها للمستشفيات وإستخدامها في الإغراض العسكرية وإرتكاب جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والإستعانة بالمرتزقة.

كما أوضح سيادته لأعضاء مجلس حقوق الإنسان عن نشاط اللجنة و تكوينها لجان فرعية بسلطات واسعة للتحري والتحقيق ، مشيراً إلى أن عدد البلاغات التي تم تدوينه بلغ حوالي (۱۰۷۸) بلاغ حيث تم إستجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات والوثائق والأدلة خاصة بشأن جرائم الإبادة التي جرت في ولاية غرب دارفور و مقتل واليها.

و إلتقى سيادته خلال الزيارة بالسيد / فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما إلتقي بالسيد / رضوان نويصر الخبي المعني حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وحقوق الإنسان .