مواد غذائية من الفرقة الأولى مشاة بمدني لمركز الإيواء

الجيش السوداني تفقد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم يرافقه اللواء ركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة مركز إيواء داخلية الشهيد د بحنتوب شرق مدني . حيث قدمت الفرقة الأولى مشاة مواد غذائية للمركز وذلك ضمن مشروع دعم مراكز الإيواء الذي تنفذه المؤسسة التعاونية بالقوات المسلحة بكلفة 6.3 مليون جنيه تشمل جميع مراكز الإيواء . كما إستمع الوالي لتنوير مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية و الغذائية والصحية بالمركز الذي يستوعب أكثر من 4.500 فردا . من جانبه أوضح الرائد أسامة الوراق مدير المؤسسة التعاونية الوطنية بالفرقة الأولى مشاة أن مشروع دعم مراكز الإيواء جاء بتوجيه من قيادة المؤسسة ويشمل جمع الولايات تحقيقا لشعار (جيش واحد شعب واحد) . فيما ثمن الوالي مبادرة القوات المسلحة لدعم مراكز الإيواء وتوفير المواد الغذائية. وإمتدح الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية والخيرين بالولاية في دعم وإسناد مراكز الإيواء . سونا

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