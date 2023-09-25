اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالبحر الأحمر بنسبة 61%

أعلنت وزراة التربية والتوجيه قطاع التعليم بولاية البحر الأحمر اليوم بقاعة جهاز المخابرات بتشريف محمود سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم الاتحادي المكلف ورعاية والي البحر الأحمر فتح الله الحاج ومديري إدارات التعليم بالبحر الأحمر، نتيجة الشهادة الابتدائية .

وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف هاشم على عيسى، أن نسبة النجاح بلغت 61% .

وانه رقم التحديات تمكنت الوزارة بالنجاح في الوصول بالطلاب إلى الامتحانات مهنئا كل الأسر الذين تمكن أولادهم من الجلوس للامتحانات.

مدير المرحلة الابتدائية كرار طاهر كرار، قال إن كافة الجهود تضافرت لانجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد، محييا كل الذين كان لهم الفضل في دعم الأنشطة التعليمية.

الاستاذ خالد عبد المنعم ابراهيم مدير إدراة التقويم والامتحانات قال إن هذه التجربة هي الأولى منذ عشرون عاما حيث تم فتح فرص للطلاب والطالبات القادمين من ولاية الخرطوم، مشيرا إلى ان امتحانات الابتدائية أصبح بالإمكان طباعتها بولاية البحر الأحمر بعد ان وفر الوالي كل معينات طباعه الامتحانات أكثر من ١٣ الف طالب وطالبة.