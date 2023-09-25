الاجتماع التنسيقي لشركاء العمل الانساني بالنيل الأبيض يبحث اوضاع الوافدين

ترأس الاستاذ عماد احمد محمد قادم مدیر قطاع التنمية الاجتماعیة بالولاية بمکتبه بکوستي اليوم الاجتماع التنسیقي لشرکاء العمل الطوعي والانساني بالولاية، بحضور الاستاذ احمد ادریس مفوض العون الانساني بالولاية والأستاذ والأستاذ صدیق الامین عبدالنبی مدیر ادارۃ خفض الفقر بالولاية وممٹل المفوضیة السامية لشئون اللاجئین بالولاية. واوضح مدیر قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية أن الهدف من الاجتماع هو أحكام التنسيق مع شرکاء العمل الطوعي والإنساني بالولایة لتقدیم الدعم بکل انواعه للوافدین، وثمن دور مفوضية العون الإنساني بالولاية في التنسیق والاشراف علی انشطة المنظمات بالولاية في عملیة التدخل بمراکز الایواء. وناشد الباحٹین الاجتماعیین والمتطوعیین بمراکز الایواء بضرورۃ مضاعفة الجھود من اجل تقدیم الخدمات اللازمة للوافدین للولایة ، واعرب عن شكره لحكومة الولاية ممثلة في الوالي الاستاڈ عمر الخلیفة بتعاملھا وتعاونھا ودعمھا لتقدیم وتسھیل کل الخدمات للاخوۂ الوافدین . من جانبه اکد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين استعدادھم لاجراء المسوحات والحصر النوعي بکل مراکز الایواء بالولاية بالتنسیق والتعاون مع قطاع التنمية الاجتماعية بالولایة عبر ادارۃ الرعاية الاجتماعیة بمشاركة الباحٹین الاجتماعیین والذين سوف یتم تدریبھم لذلك عبر الورش والدورات التدریبیة. وفي ذات السياق اشاد الاستاڈ احمد ادریس مفوض العون الانساني بالولایة بمجھودات قطاع التنمية الاجتماعیة بالولایة في الاشراف والرعاية لمراکز الایواء بالولایة، وناشد المنظمات بالولایة بضرورۃ مضاعفة التدخلات العاجلة حتی تتماشی والاعداد المتزایدۃ للوافدین للولایة، ودعا لضرورۃ تحسین وتجوید الدعم العیني المقدم من المنظمات من مواد عینیة وغیرھا. سونا

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