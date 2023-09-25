كولو مواني وراموس يهزان الشباك لأول مرة مع باريس سان جيرمان

أحرز، راندال كولو مواني، وجونسالو راموس، أولى أهدافهما مع باريس سان جيرمان خلال الفوز الكبير 4-صفر على أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

وافتتح، أشرف حكيمي، التسجيل لصاحب الأرض قبل أن يهز كولو مواني الشباك ويحرز راموس هدفين ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 11 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن بريست المتصدر.

ولم تكن ليلة مثالية لباريس سان جيرمان بعد خروج، كيليان مبابي، بسبب إصابة في الكاحل في الشوط الأول.

ويحتل مرسيليا، الذي مر بأسبوع صعب خارج الملعب بعد مشكلة بين الإدارة والجماهير، المركز السابع بتسع نقاط.

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