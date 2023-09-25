النيل الأبيض تستهدف زراعة 120 الف فدان بمحصول القمح

قال المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض أن خطة الوزارة للموسم الشتوي ٢٠٢٣م – ٢٠٢٤م تستهدف زراعة ١٢٠ ألف فدان بالمشاريع المروية والطلمبات النيلية، منها ٨٠ ألف فدان بالمشاريع المروية و٤٠ ألف فدان بالطلمبات النيلية.

وقال الوزير المكلف في تصريح لـ (سونا) أن الخطة تم رفعها لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية والبنك الزراعي لتوفير مدخلات الإنتاج من التقاوي، الاسمدة، الجازولين، المبيدات والخيش .

واكد الوزير أن الموسم الزراعى الشتوي يحظي باهتمام كبير من الوزارة وحكومة الولاية وان الولاية من الولايات التي يعول عليها في إنتاج القمح بحكم تجاربها الكبيرة في إنتاج القمح خاصة إنتاج التقاوي بالتعاون مع عدد من الشركات المستثمره .

وأشار إلى ان برنامج الغذاء العالمي سيقوم بدعم ١٩٥٠٠ مزارع من صغار المزارعين بتمويل فدان واحد لكل مزارع بتوفير التقاوي وجوالين سماد يوريا وحوال سماد داب على أن يقوم المزارع بتكملة متبقي العمليات الفلاحيه .

وابان وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه أن نجاح الموسم الشتوي يتطلب توفير بعض المطلوبات من أهمها التأهيل المدني والميكانيكي للمشاريع الزراعية المروية وان تكلفة التأهيل تقدر بحوالي ٨٧٤ مليون ٥٠٠ ألف جنيه تم رفعها للحكومة الاتحادية ، بالإضافة للترتيب لتشغيل خزان جبل أولياء لتوفير الري لمتبقي الموسم الزراعى الصيفي والموسم الشتوي للمشاريع المستهدفة.