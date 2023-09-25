المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يلتقي رئيسة البعثة الدولية للصليب الاحمر

التقي الفريق شرطة ( حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف اليوم كاتجا لورنز رئيسة البعثة الدولية للصليب الاحمر بالسودان. واشار وزير الداخلية المكلف للجهود الذي بذلها الصليب الاحمر خلال الحرب من خلال تقديم المساعدات الانسانية للمصابين والجرحي بجانب دعم المستشفيات وفك الاسري ، مشيرا الي اهمية تفعيل التعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة تدريب منسوبي الشرطة في مجال القانون الدولي الانساني لتقديم المساعدات الانسانية بجانب تقديم الدعم اللازم للشرطة الجنائية والتدريب في مجال الكشف عن الاجسام المتفجرة لما بعد الحرب. فيما اشارت لورنز الي جاهزية الصليب الاحمر للتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لانفاذ كل الخطط والبرامج الانسانية وتقديم الدعم اللازم لها. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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