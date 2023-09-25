تشيلسي يواصل سقوطه الحار بهزيمة جديدة أمام أستون فيلا

واصل تشيلسي ترنحه في البريميرليج، اليوم الأحد، بالهزيمة (1-0) أمام ضيفه أستون فيلا، في المرحلة السادسة للمسابقة، التي شهدت أيضا انتصار برايتون (3/1) على ضيفه بورنموث.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، ارتدى أولي واتكينز ثوب الإجادة في المباراة، بتسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.

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