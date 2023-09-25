يا رب تلعب في ليفربول”.. قصة دعوة كتبها مشجع لـ محمد صلاح منذ 9 سنوات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق تضمن دعاءً من مشجع مصري لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبحسب المتداول، يعود تاريخ التعليق، وهو الخاص بصور زفاف محمد صلاح، إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، ودوّنه حساب يحمل اسم “محمد الأهلاوي”.

وأثار محتوى التعليق دهشة عدد واسع من مستخدمي “فيسبوك”، خاصةً أن ما تضمنه من دعاء تحقق لـ”مو” بعدها بسنوات، وهو حينها كان مجرد لاعب في صفوف نادي بازل السويسري، وانتقل بعدها للعب في أندية تشيلسي الإنجليزي، ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين.

وكتب “محمد الأهلاوي” حينها تعليقا قال خلاله: “ألف مبروك.. يا رب تلعب في ليفربول يا نجم مصر”.

وتفاعل عدد واسع من المستخدمين مع هذا التعليق رغم مرور 9 سنوات على تدوينه، خاصة أن “مو” يتألق في الملاعب الإنجليزية رفقة ليفربول.

وأخذ التفاعل شكلًا من أشكال المزاح مع كاتبه، فالبعض طالبه بأن يدعو لهم، فيما دعا آخرون، على نحو ساخر، ببناء مقام لصاحب هذا التعليق.

سبب التعليق المدهش

الطريف أن صاحب هذا التعليق نسي ما دوّنه في حق محمد صلاح، حتى تذكر محتواه بفضل إعادة تسليط الضوء عليه.

ما سبق، أشار إليه المصري محمد شبيب أحمد، صاحب حساب “محمد الأهلاوي”، في حديثه لـ”العين الإخبارية”، فأكد أنه فوجئ بتداول التعليق الذي كتبه، موضحًا أنه لم يلتفت إليه منذ تدوينه في نهاية عام 2013.

وأبدى “محمد” سعادته لتسليط الضوء على تعليقه بعد مرور السنوات الـ9، منوهًا بأنه خلال التعليق لم يكن يتعمد توقع مستقبل النجم المصري.

ويعود كتابة هذا التعليق إلى سبب غير متوقع كشفه “محمد” لـ”العين الإخبارية”: “أنا أشجع نادي ليفربول منذ عام 2005، وفي هذه الفترة كانت المقاهي في مصر لا تعرض أي مباراة للفرق الأوروبية سوى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وهو ما كان يحول بيني وبين متابعة فريقي الإنجليزي المفضل”.

أضاف: “حينما شاهدت صور زفاف محمد صلاح تمنيت بأن يلعب في صفوف ليفربول، حتى أتمكن من متابعة مباريات (الريدز) على المقاهي دون أي عائق”.

رغم السعادة التي انتابت “محمد” جراء تسليط الضوء على تعليقه، لكنه لم يتقبل بعض ردود فعل بعض المتابعين، الذين تحدثوا عن بناء مقام له: “هذا الكلام يصيبني بالضيق”.

العين الاخبارية