لقاء الخميسي تصدرت الفنانة لقاء الخميسي محركات البحث جوجل بعد حديثها عن تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب و عن ديانتها. حلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة في برنامج في العمق مع الاعلامي تامر شلتوت و كشفت تفاصيل تعرضها للخيانة، أثناء فترة ارتباطها من شخص بمرحلة دراستها بالمعهد، وأنها كانت تعلم بعلاقاته النسائية الكثيرة، ولم تعترض عليها، لكن بعد علمها بخيانته تركته بشكل نهائي، ولم تخبره بسبب اختفائها. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.