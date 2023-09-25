والي القضارف يفتتح قسم للنساء والتوليد بمستشفى غبيشة الريفي

افتتح والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ظهر اليوم قسم النساء والتوليد بمستشفى غبيشه الريفي بمحلية وسط القضارف الذي تم تشييده بتمويل من حكومة الولاية بنسبة 85% و15% جهد شعبي. ولدى مخاطبته الاحتفال بهذه المناسبة اوضح الوالي المكلف ان افتتاح القسم يدعم خطط وبرامج توطين التشخيص والعلاج الذي تتبناه الحكومة لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية بالولاية. واشار الى العمل على نقل تجربة المراكز الصحية المتكاملة بوسط القضارف الى بقية المحليات بالاضافة الى الاستفادة من الكوادر الطبية الوافدة من الخرطوم لتقديم خدمات طبية افضل داعيا الى المواصلة في حملات مكافحة نواقل الامراض واشراك الشباب فيها مشيدا بمبادرات قرية غبيشة في المجالات كافة، معلنا التزامه بالايفاء باحتياجات المستشفى وترقية ادائه في مقدمة ذلك تشييد عنبر اضافي ومجمع للعمليات الجراحية. من جانبه جدد المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الاستاذ عبدالناصر حسن على جدد الاستمرار في توفير الخدمات الطبية بالارياف في اطار الخطة الكلية المعدة لذلك مؤكدا اكمال نواقص مستشفى غبيشة ورفع العلاج الاقتصادي الى نسبة 100% وتوفير التخصصات المطلوبة. فيما استعرض الاستاذ محمد على شالو المدير التنفيذى لمحلية وسط القضارف بالنيابة استعرض خطط وبرامج المحلية لتنظيم العملية الصحية. وكرم والي القضارف المكلف في ذات الاحتفال الذي حضره عدد من اعضاء حكومة الولاية كرم اسرة المرحومة القابلة عائشة محمد بابكر واول ممرض واقدم فراشة بمستشفى غبيشة الريفي. سونا

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