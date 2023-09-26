رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد أمارة الكواهلة الوالية بالسودان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان ، اليوم ، وفد أمارة الكواهله الوالية بالسودان، برئاسة الأمير عوض الجيد عبد الله النعيمة أمير عموم الكواهلة.
و أعلنت أمارة الكواهله عن دعمها ومساندتها للقوات المسلحة في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها وحفظ أمنها في كافة حدود السودان والتصدي لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقال أمير أمارة الكواهلة الوالية ، فى تصريح صحفى أننا ” نرسل رسالة لكل الخونة والعملاء وقادة التمرد بأن القوات المسلحة خط أحمر وسنظل ندافع عنها لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة على الدولة السودانية وبأعتبارها صمام أمان السودان، مطالباً أبناء السودان بالوقوف خلف القوات المسلحة ودعمها ومساندتها لحسم ودحر هذه المليشيا الإرهابية.
من جانبه قال الدكتور الباقر مصطفى من أمارة الكواهلة ، أن الوفد أكد وقوفه بجانب القوات المسلحة في حربها ضد، مليشيا التمرد ،
معرباً عن أمله بأن يتحقق النصر للقوات المسلحة، مشيداً بدور الإدارة الأهلية ووقوفها خلق القوات المسلحة لدحر المليشيا المتمردة. حتى يعود الأمن والإستقرار فى أرجاء البلاد.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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