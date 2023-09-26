نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث للممثلة السودانية الحسناء أمول المنير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أمول خلال المقطع وهي تقدم فاصل من الرقص على أنغام إحدى الأغنيات السعودية. وجاء ظهور أمول المنير بعد أيام من الفيديوهات المثيرة والمسربة لزوجها الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع ظهر من خلالها في لقطات فاضحة مع إحدى الحسناوات. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهرت مكتوب على المقطع (يريد أن يأدبني بالحرمان فأدبته بالتخلي) وهو فسره البعض على أنه رد من الممثلة الحسناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء أمول المنير ترد على الفيديوهات الفاضحة لزوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع بفاصل من الرقص المثير (يريد أن يأدبني بالحرمان فأدبته بالتخلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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