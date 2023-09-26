شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم المصرية “سيكابالا” يرقص على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة “القمر بوبا” خلال حفل زواج بأسوان

شيكابالا نشرت صفحة نوبية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حقق شهرة كبيرة بعد أن تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أسطورة كرة القدم المصرية اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله الشهير بلقب شيكابالا، وهو يرقص في حفل زواج بمسقط رأسه بمدينة أسوان جنوب مصر. لاعب نادي الزمالك المصري الشهير ظهر وهو متفاعلاً في الرقص مع أهله أصدقائه على أنغام أغنية الفنان السوداني الراحل محمد وردي “القمر بوبا” والتي تغنى بها مطرب الحفل أمجد صابر. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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