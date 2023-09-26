خبير اقتصادي: يكشف عن طريقة للسيطرة على سعر الصرف وتخفيض الدولار مقابل الجنيه السوداني

قطع الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية العليا محمود محمد محمود صالح بإمكانية السيطرة على سعر الصرف وتخفيض الدولار بحزمة إجراءات. وطالب محافظ بنك السودان بضرورة إعادة الالتزام بدفع الاحتياجات بالعملة الأجنبية عبر البنوك كما كان الوضع قبل الحرب. وقال في تصريح صحفي لـ”اليوم التالي” لاتوجد مشكلات في توفير العملات الأجنبية؛ ويمكن لبنك السودان شراء الذهب وتصديره” . وأكد استعداد منتجي الذهب الحر وشركات التعدين ( الكرته – الامتياز ) لتوريد الذهب في فروع البنك المركزي ببورتسودان وعطبرة ودنقلا في حالة التعامل بواقعية في أسعار الشراء وتوريده للبنك المركزي. وأشار إلى أنها مسالة أمن قومي و(تحديات وطنية) تستدعي ان يتحمل الجميع مسؤولية تجاوزها. بورتسودان (أخبار الخليج 365)

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