ردت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, على ضابط الدعم السريع سمر إبراهيم, التي سخرت من مساندتها للجيش خلال مقطع فيديو سابق. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن رد الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني جاء قوياً, حيث سخرت من ضابطة الدعم السريع وقالت: (وحاة الله قايلاك قرد الطلح القبضوه في المدرعات). وتابعت القلعة على سمر التي خاطبتها في الفيديو السابق قائلة: (تعالي شوفي جيشك يا ندوية) : (جيشي ما بسوق معاهو النسوان عشان يدفروهو). ووصفت المطربة الشهيرة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين نفسها بأنها سبب الوجع للدعامة, كما سخرت من محاولاتهم الرامية لاقتحام القيادة والمدرعات, وقال: (القيادة والمدرعات بقوا ليكم زي الحج تطوفوا فيهم وترجعوا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد بقوة على ضابطة الدعم السريع “سمر”: (وحاة الله قايلاك قرد طلح وجيشنا ما بسوق النسوان معه للمعركة والقيادة بقت ليكم زي الحج تطوفوا فيها وترجعوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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